Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Петербурге (фото)

Обсуждение темы: «Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Петербурге (фото)» Сергей Григорьев 04.04 22:40 [ + 1 – ]

От наших уродов в кремле подобного не дождёшься.

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