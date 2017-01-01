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«Студентка ПГУПС погибла при теракте в метро, еще 13 учащихся вуза пострадали»

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 17:25 [ + 1 – ]

Ужасная трагедия для родных и близких. Смерть не выбирает ни по религиозным, ни по национальным признакам. Особенно жаль, когда погибают молодые.