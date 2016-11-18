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«Во Внуково пассажиры отказались пустить в самолет принятого за террориста бородача в мусульманской одежде (фото)»

А вот тут дятел не прав! Какая дискриминация?Скорее страх,и страх оправданный.Чё за хрень?Он чё мула или поп?Я могу понять ..а тут какой то на всю голову .....Ходить в такой одежде если по уму то надо в святые праздники а не повседневно.