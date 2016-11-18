Сегодня
4 апреля, вторник
Обновлено  
Погода
+10°, влажность 56%
Завтра +8°, переменная облачность
Валюта
$ 56.56
€ 60.24
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Во Внуково пассажиры отказались пустить в самолет принятого за террориста бородача в мусульманской одежде (фото)

17:12
Тэги: авиа, пулково, теракт, москва, метро, взрыв
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: авиа, пулково, теракт, москва, метро, взрыв
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Сосновом Бору внезапно умерла 13-летняя школьница
  • Студентка ПГУПС погибла при теракте в метро, еще 13 учащихся вуза пострадали
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Петербуржца, зарубившего приятеля топором и спалившего его останки в костре, отправили в колонию
  • В Петербурге начались суды над участниками протестов против коррупции
  • Родственники погибших и пострадавшие в теракте в петербургском метро получат от метрополитена выплаты до 2 млн рублей
  • В Горелово школьник, перебегавший дорогу в неположенном месте, угодил под колеса "Жигулей" (фото)
  • 13 пострадавших при теракте в метро отпустили из больниц
  • Бородач в мусульманской одежде с фотографий из петербургского метро оказался дальнобойщиком и капитаном ВДВ
  • О жертвах теракта в метро сегодня молятся в Соборной мечети, синагоге и дацане Петербурга
  • "Газпром" предложил повысить цены на газ для населения
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Во Внуково пассажиры отказались пустить в самолет принятого за террориста бородача в мусульманской одежде (фото)»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел Терпило 04.04 17:23 [ + 0 ]

Вообще, это недопустимая дискриминация по религиозным признакам.

смерч 04.04 18:16 [ + 1 ]

А вот тут дятел не прав! Какая дискриминация?Скорее страх,и страх оправданный.Чё за хрень?Он чё мула или поп?Я могу понять ..а тут какой то на всю голову .....Ходить в такой одежде если по уму то надо в святые праздники а не повседневно.

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
4 апреля
В Пулково задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира из Дагестана
19 декабря 2016
Рейс на Москву не смог отправиться в столицу из Пулково
24 ноября 2016
Самолет, летевший из Петербурга в Киров, экстренно сел в Домодедово
18 ноября 2016
Пять рейсов были отменены в Пулково из-за непогоды
4 апреля
Студентка ПГУПС погибла при теракте в метро, еще 13 учащихся вуза пострадали
4 апреля
Родственники погибших и пострадавшие в теракте в петербургском метро получат от метрополитена выплаты до 2 млн рублей
4 апреля
13 пострадавших при теракте в метро отпустили из больниц
добавить свое
Полный текст заявления патриарха Кирилла об отношении церкви к ситуации вокруг Исаакиевского собора

garikgro 11:21, 21 марта

Еще 3117 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
15:12 "Люди стали людьми": как страна и мир поддержали Петербург после теракта в метро (фото) (1/+1)
14:07 Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро (4/+4)
13:10 В метро Петербурга начали тотальную проверку станций и тоннелей (0/+0)
12:42 СМИ: после работ на месте теракта в петербургском метро найдены фрагменты еще четырех тел (1/+1)
09:52 Назван состав взрывного устройства, обезвреженного накануне на станции "Площадь Восстания" (0/+0)
09:45 Сбербанк пообещал погасить долги по кредитам пострадавших при взрывах в петербургском метро (2/+2)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Разве я не прав был, комментируя, что в теракте должен быть замешан аульный макака, которых нам привозит путинская едрисня!? Ссылаясь и умиляясь на то,этот навоз мигрантский поднимает нам экономику. Не я один - весь народ против, чтобы завозили к нам этот... в «СМИ: взрыв в метро Петербурга совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии»
Вначале вся едрисня путино-полтавченская всю эту шваль аульную ИГИЛовскую зазывают и умиляются ей! Ах, как они экономику нам шустро поднимут! Потом начинают выражать соболезнования и лить "крокодиловы слёзы!" А, полицаи умеют, только, мирные демонстрации ... в « Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города»
Да идёт он на хер, его не выбрали, а назначили
 в « Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города»
Вот вам и наше метро..где сидят жирные менты,играющие в телефон и не работающие рамки. в «Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга (фото)»
Путин с 2002 го года умеет лишь "бла-бла-бла....." Где надо его росгвардии нет почему то!? Умеют, лишь, разгонять мирные демонстрации, да бабушек-торговок гонять, убогие! в « Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
205 ДeдЗахаp 
2
93 Сергей Григорьев 
3
34 смерч 
4
24 Vladlen 
5
22 SCORPION69 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-69 Зоя - Змeя Особо Ядовитая 
2
-52 Тоскливый Дятел Терпило 
3
-49 Грибок 
4
-15 mula2 
5
-13 AKSМ 3,14d@r 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
В Петербурге и других городах России проходят акции памяти погибших в результате теракта в метро (фото)
В Петербурге и других городах России проходят акции памяти погибших в результате теракта в метро (фото)
Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было
Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было
В Петербурге объявлен трехдневный траур
В Петербурге объявлен трехдневный траур
В Петербург со всего мира приходят соболезнования в связи с терактом в метро
В Петербург со всего мира приходят соболезнования в связи с терактом в метро
После взрыва в метро в Петербурге пустили дополнительные автобусы и открыли шлагбаумы на ЗСД (фото)
После взрыва в метро в Петербурге пустили дополнительные автобусы и открыли шлагбаумы на ЗСД (фото)
СМИ сообщили о бомбе на станции "Площадь Восстания" в Петербурге
СМИ сообщили о бомбе на станции "Площадь Восстания" в Петербурге
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)
В вагоне петербургского метро произошел взрыв: есть жертвы (фото)
В вагоне петербургского метро произошел взрыв: есть жертвы (фото)
Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов
Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов
Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"
Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"
Интерпол задержал в Петербурге экстремиста из Таджикистана
Интерпол задержал в Петербурге экстремиста из Таджикистана
Поломка светофора обернулась коллапсом на синей ветке метро Петербурга (фото)
Поломка светофора обернулась коллапсом на синей ветке метро Петербурга (фото)
Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков
Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков
Реставрация Конюшенного ведомства обойдется в миллиард рублей
Реставрация Конюшенного ведомства обойдется в миллиард рублей
В Петербурге создадут реестр деревянных памятников архитектуры
В Петербурге создадут реестр деревянных памятников архитектуры
Сотрудники Исаакиевского собора попросили защиты у Путина
Сотрудники Исаакиевского собора попросили защиты у Путина
Замдиректора Эрмитажа Новикова взяли под домашний арест по делу о мошенничестве
Замдиректора Эрмитажа Новикова взяли под домашний арест по делу о мошенничестве
На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей
На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей
С 15 мая Тучков мост начнут разводить по ночам ради прохода судов
С 15 мая Тучков мост начнут разводить по ночам ради прохода судов
Из-за гололеда автомобилисты на дорогах в Петербурге отмечают очередной "день жестянщика" (фото)
Из-за гололеда автомобилисты на дорогах в Петербурге отмечают очередной "день жестянщика" (фото)
Водитель одной из маршруток, столкнувшихся под Всеволожском, скончался в больнице
Водитель одной из маршруток, столкнувшихся под Всеволожском, скончался в больнице
СМИ: на теле скончавшегося экс-игрока "Зенита" Казаченка нашли гематомы
СМИ: на теле скончавшегося экс-игрока "Зенита" Казаченка нашли гематомы
Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу
Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу
Ребенок погиб под колесами товарного поезда Псков – Петербург
Ребенок погиб под колесами товарного поезда Псков – Петербург
Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото)
Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото)
Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)
Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)
^ Наверх