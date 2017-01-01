В Пикалево 60-летняя женщина 6,5 лет проведет в колонии за то, что заказала киллеров для убийства своего зятя

Совершить задуманное у пенсионерки не получилось.

Совершить задуманное у пенсионерки не получилось.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, в августе - сентябре 2016 года женщина, находясь в городе Пикалево, вступила в сговор с двумя ранее незнакомыми людьми на совершение убийства своего зятя.



Приискав исполнителей, она предоставила одному из них необходимую информацию для совершения убийства, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, так как их действия были пресечены сотрудниками полиции.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению убийства группой лиц по найму". "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Суд Бокситогорского района Ленинградской области вынес приговор в отношении 60-летней женщины, которая в середине прошлого года заказала убийство своего зятя. Однако, к счастью, довести задуманное до конца пенсионерке не удалось.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, в августе - сентябре 2016 года женщина, находясь в городе Пикалево, вступила в сговор с двумя ранее незнакомыми людьми на совершение убийства своего зятя.Приискав исполнителей, она предоставила одному из них необходимую информацию для совершения убийства, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, так как их действия были пресечены сотрудниками полиции.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению убийства группой лиц по найму". "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в квартире на Тореза 32-летняя женщина пыталась зарезать 81-летнюю старушку.





