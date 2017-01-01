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В Пикалево 60-летняя женщина 6,5 лет проведет в колонии за то, что заказала киллеров для убийства своего зятя

18:19, 4 апреля
Тэги: покушение, семья, следствие, суд, ленобласть
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Тэги: покушение, семья, следствие, суд, ленобласть
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