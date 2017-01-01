В Петербурге начались суды над участниками протестов против коррупции

Первый подсудимый свою вину не признал.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге начались суды над участниками протестов против коррупции»

домик для уточки медведева 04.04 17:16 [ + 3 – ]

Это смешно даже звучит "начались суды над участниками протестов против коррупции" не тех вы судите...не тех...

домик для уточки медведева 04.04 17:17 [ + 3 – ]

Вся судебная система работает в пользу государства,а оно у нас продажное...

Сергей Григорьев 04.04 17:20 [ + 2 – ]

А когда Сердюкова посадят?

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 17:22 [ + -2 – ]

Учитывая трагические события в метрополитене, предлагаю амнистировать нарушителей. Это будет проявление гуманности на фоне общего горя.

домик для уточки медведева 04.04 17:22 [ + 2 – ]

Сергей Григорьев 04.04 17:20 [ + 0 – ]



Хороший вопрос, меня тоже на него волнует ответ!

Шизик - теоретик 04.04 18:11 [ + 0 – ]

Логично ожидать, что скоро состоится санкционированный митинг в поддержку коррупции.

смерч 04.04 18:12 [ + 0 – ]

Убивает то что типа выше озвученного количества на митинге,это как?