Обсуждение темы:

«Родственники погибших и пострадавшие в теракте в петербургском метро получат от метрополитена выплаты до 2 млн рублей»

Вот эти все выплаты..Конечно это хоть как то,но страшное то что как буд то все эти выплаты заранее в бюджет были вложены,в бюджет смерти граждан от глупости правительства.