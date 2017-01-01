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«13 пострадавших при теракте в метро отпустили из больниц»

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 16:21 [ + 0 – ]

Когда все в наличии, людей быстро поднимают на ноги. У нас есть, чем лечить.