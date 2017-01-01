В Горелово школьник, перебегавший дорогу в неположенном месте, угодил под колеса "Жигулей" (фото)
16:17
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«В Горелово школьник, перебегавший дорогу в неположенном месте, угодил под колеса "Жигулей" (фото)»
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garikgro 11:21, 21 марта
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Разве я не прав был, комментируя, что в теракте должен быть замешан аульный макака, которых нам привозит путинская едрисня!? Ссылаясь и умиляясь на то,этот навоз мигрантский поднимает нам экономику. Не я один - весь народ против, чтобы завозили к нам этот... в «СМИ: взрыв в метро Петербурга совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии»
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Вот вам и наше метро..где сидят жирные менты,играющие в телефон и не работающие рамки. в «Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга (фото)»
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