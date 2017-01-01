Бородач в мусульманской одежде с фотографий из петербургского метро оказался дальнобойщиком и капитаном ВДВ

Мужчина, увидев свое фото в СМИ, сам пришел в полицию и рассказал о своей невиновности.

Обсуждение темы:

«Бородач в мусульманской одежде с фотографий из петербургского метро оказался дальнобойщиком и капитаном ВДВ»

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 16:19 [ + -1 – ]

Хорошо замаскировался.

МИФОДИЙ 04.04 17:24 [ + -1 – ]

Мутный тип однозначнно

смерч 04.04 18:07 [ + 1 – ]

Пришёл и сказал:Я дико извиняюсь,оно мне надо?Повезло ,а главное как он явился в полицию и без приключений когда все его фото по всей прессе были.

МИФОДИЙ 04.04 18:18 [ + 0 – ]

странный ильяс какой то со всем согласился и вылетел в Москву

МИФОДИЙ 04.04 18:23 [ + 0 – ]

Смерч вообще муть как он с такой анкетой именно в этот момент в метро попал

МИФОДИЙ 04.04 18:28 [ + 0 – ]

я таких дальнобойщиков что то не видел в рясах с бородой

МИФОДИЙ 04.04 18:32 [ + 0 – ]

Вот теперь ищи его свищи