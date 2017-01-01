О жертвах теракта в метро сегодня молятся в Соборной мечети, синагоге и дацане Петербурга

Обсуждение темы: «О жертвах теракта в метро сегодня молятся в Соборной мечети, синагоге и дацане Петербурга» Тоскливый Дятел Терпило 04.04 16:23 [ + -1 – ]

Отрадно слышать. Бог един, а пути к нему могут быть различными. Сергей Григорьев 04.04 17:22 [ + 0 – ]

Ждём заупокойного молебна по путину. Это актуальней.

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