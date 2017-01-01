Обсуждение темы:

«Бомбу на станции "Площадь Восстания" обезвредил сотрудник Росгвардии, не дожидаясь спецслужб»

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 16:27 [ + 0 – ]

Надеюсь, что когда он разминировал, поблизости никто уже не находился.