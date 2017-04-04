"Люди стали людьми": как страна и мир поддержали Петербург после теракта в метро (фото)

Соболезнования в Северную столицу приходят со всей планеты.

Соболезнования в Северную столицу приходят со всей планеты.







C вечера понедельника петербуржцы несут цветы и свечи к станции метро «Спасская» — той, что рядом с «Сенной площадью», на которой произошел взрыв. Москвичи продолжают стекаться к мемориалу «Город-герой Ленинград» в Александровском саду в центре столицы, сообщает телеканал 360.







Как сообщил Life.ru , жители Нью-Йорка несут цветы и свечи и Генеральному консульству России в знак соболезнования. На здании консульства приспущен флаг. В Петербурге объявлен трехдневный траур.







После взрыва метро в городе было полностью закрыто, в связи с чем жители Северной столицы помогали всем желающим добраться до дома с помощью хештега #домой. По нему можно было найти свободные машины и совершенно бесплатно доехать до родных и близких. С помощью кодового слова «домой» волонтеры также могли бесплатно заправиться на АЗС «Газпрома».







В соцсетях сочувствующие используют хэштег #prayforstpetersburg — аналогичный тем, что позволяли поддержать парижан и лондонцев, когда их настигли страшные теракты. Неравнодушные также использовали хэштег #питердержись. Петербуржцы отметили, что их город с достоинством перенес трагедию и поддержал пострадавших на деле.







Среди сочувствующих не только жители культурной столицы, но и других российских городов.







Иностранцы и живущие за рубежом тоже не остались равнодушными к трагедии и напомнили, что терроризм — печаль и боль всего мира, а не отдельной страны.











Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в знак солидарности с петербуржцами утром поехал на работу на метро. Также поступили многие его коллеги по Законодательному собранию и правительству региона.



Главный футбольный клуб Северной столицы «Зенит» также выразил свою поддержку в связи с трагедией. Примеру «Зенита» последовал и петербургский хоккейный клуб СКА.











Многолетний соперник сине-бело-голубых — московский «Спартак» — не остался в стороне. Фанаты клуба во время домашнего матча с «Оренбургом» вывесили баннер со словами «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим».







Через несколько часов после взрыва фасад мэрии израильского города Тель-Авив окрасился в цветами российского флага — в знак солидарности с Россией. «В Тель-Авиве мы, как никто, понимаем, что такое террор. Мы хотим поддержать в этот трудный час всех петербуржцев и сказать им: «Мы — с вами», — рассказала советник мэра города Илана Михаэли РИА Новости.







Тем временем Facebook сменил фотографию обложки на своей главной странице на фото Санкт-Петербурга. А пользователи соцсети продолжают делиться гордостью за жителей города-героя, прошедшего блокаду, который не сдается ни при каких обстоятельствах.







Напомним,



Теракт в петербургском метро, унесший жизни четырнадцати человек, потряс весь мир. Западные лидеры и международные организации уже высказали слова сочувствия и поддержки в адрес пострадавших и всех россиян.C вечера понедельника петербуржцы несут цветы и свечи к станции метро «Спасская» — той, что рядом с «Сенной площадью», на которой произошел взрыв. Москвичи продолжают стекаться к мемориалу «Город-герой Ленинград» в Александровском саду в центре столицы, сообщаетКак сообщил, жители Нью-Йорка несут цветы и свечи и Генеральному консульству России в знак соболезнования. На здании консульства приспущен флаг. В Петербурге объявлен трехдневный траур.После взрыва метро в городе было полностью закрыто, в связи с чем жители Северной столицы помогали всем желающим добраться до дома с помощью хештега #домой. По нему можно было найти свободные машины и совершенно бесплатно доехать до родных и близких. С помощью кодового слова «домой» волонтеры также могли бесплатно заправиться на АЗС «Газпрома».В соцсетях сочувствующие используют хэштег #prayforstpetersburg — аналогичный тем, что позволяли поддержать парижан и лондонцев, когда их настигли страшные теракты. Неравнодушные также использовали хэштег #питердержись. Петербуржцы отметили, что их город с достоинством перенес трагедию и поддержал пострадавших на деле.Среди сочувствующих не только жители культурной столицы, но и других российских городов.Иностранцы и живущие за рубежом тоже не остались равнодушными к трагедии и напомнили, что терроризм — печаль и боль всего мира, а не отдельной страны.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в знак солидарности с петербуржцами утром поехал на работу на метро. Также поступили многие его коллеги по Законодательному собранию и правительству региона.Главный футбольный клуб Северной столицы «Зенит» также выразил свою поддержку в связи с трагедией. Примеру «Зенита» последовал и петербургский хоккейный клуб СКА.Многолетний соперник сине-бело-голубых — московский «Спартак» — не остался в стороне. Фанаты клуба во время домашнего матча с «Оренбургом» вывесили баннер со словами «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим».Через несколько часов после взрыва фасад мэрии израильского города Тель-Авив окрасился в цветами российского флага — в знак солидарности с Россией. «В Тель-Авиве мы, как никто, понимаем, что такое террор. Мы хотим поддержать в этот трудный час всех петербуржцев и сказать им: «Мы — с вами», — рассказала советник мэра города Илана Михаэли РИА Новости.Тем временем Facebook сменил фотографию обложки на своей главной странице на фото Санкт-Петербурга. А пользователи соцсети продолжают делиться гордостью за жителей города-героя, прошедшего блокаду, который не сдается ни при каких обстоятельствах.Напомним, 3 апреля в 14.40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии







Обсуждение темы: «"Люди стали людьми": как страна и мир поддержали Петербург после теракта в метро (фото)» Тоскливый Дятел Терпило 04.04 16:29 [ + 1 – ]

Ленинград, это город мировой славы, что в этом удивительного.

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