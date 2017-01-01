Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро
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Общество
В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 ("Теракт")
А надо было квалифицировать как "Геноцид русского народа и чрезмерный ввоз аульных ишаков".
Ждем адекватных мер со стороны властей Киргизии. Например, в Израиле, дом родственников террориста сравняли бы с землей бульдозерами.
Выборы скоро,рейтинг царя падает,теряется контроль над страной,это был осознанный "инструмент" реанимировать власть...Уж очень много вопросов все это вызывает...
Дятел прав!Это хороший пример.В Чечне это тоже практиковали и высылали родственников террористов из страны,главное что бы эти убогие правозащитники не в мешались.
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16:58, 27 марта
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в « Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города»