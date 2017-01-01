Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро

В интересах следствия данные о нем пока не разглашаются.

Обсуждение темы:

«Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро»

Сергей Григорьев 04.04 15:23 [ + 2 – ]

В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. По факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 205 ("Теракт")



А надо было квалифицировать как "Геноцид русского народа и чрезмерный ввоз аульных ишаков".

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 16:32 [ + -1 – ]

Ждем адекватных мер со стороны властей Киргизии. Например, в Израиле, дом родственников террориста сравняли бы с землей бульдозерами.

домик для уточки медведева 04.04 17:02 [ + 1 – ]

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домик для уточки медведева 04.04 17:07 [ + 1 – ]

Выборы скоро,рейтинг царя падает,теряется контроль над страной,это был осознанный "инструмент" реанимировать власть...Уж очень много вопросов все это вызывает...

смерч 04.04 18:09 [ + 0 – ]

Дятел прав!Это хороший пример.В Чечне это тоже практиковали и высылали родственников террористов из страны,главное что бы эти убогие правозащитники не в мешались.

домик для уточки медведева 04.04 18:35 [ + 0 – ]

