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«Полтавченко выступил против установки памятного знака на месте взрыва»

Сергей Григорьев 04.04 15:27 [ + 5 – ]

Правильно. Лучше установить памятник укроворам,по эстафете обворовывающих наш город. И начать с вали-стакан. Ну можно и азеро-хохла Полтоса прихватить до кучи.