Хоккейный СКА направит часть выручки от матчей финала Кубка Гагарина пострадавшим при теракте в метро

Обсуждение темы: «Хоккейный СКА направит часть выручки от матчей финала Кубка Гагарина пострадавшим при теракте в метро» Тоскливый Дятел Терпило 04.04 16:35 [ + 1 – ]

Правильно, один город, одна команда, общая боль.

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