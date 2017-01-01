СМИ: после работ на месте теракта в петербургском метро найдены фрагменты еще четырех тел

Обсуждение темы: «СМИ: после работ на месте теракта в петербургском метро найдены фрагменты еще четырех тел» Тоскливый Дятел Терпило 04.04 14:06 [ + -4 – ]

Глубокое соболезнование семьям погибших и искренне сострадание тяжело пострадавшим. Родина Вас не забудет!

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