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«Аноним сообщил о бомбе на станции метро "Сенная площадь" в Петербурге (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 12:06 [ + -3 – ]

Главное, не поддаваться панике и не впадать в хаос. Присутствие вооруженных сотрудников ОМОН и Росгвардии в общественных местах добавило бы людям уверенности и укрепило бы чувство защищенности.