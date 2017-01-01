Обсуждение темы:

«В Пулково задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира из Дагестана»

Пусть этот дагесранец, любимец едрисни путинской и Саляма Алейкумовича - у себя в ауле всё взрывает и крушит!

Тоскливый Дятел Терпило 04.04 12:10 [ + 0 – ]

Реакция на такие слова должны быть адекватной и решительной. Бросок на пол лицом вниз, руки в наручниках за спину, раздевание догола и примерное наказание. Тогда другие были бы осторожнее в словах.