СМИ: спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге. Это, возможно, предотвратило второй взрыв

По предварительным данным, обе бомбы в петербургском метро, одна из которых не сработала, активировались звонками с сотовых телефонов.

Обсуждение темы:

«СМИ: спецслужбы знали о готовящемся теракте в Петербурге. Это, возможно, предотвратило второй взрыв»

ДeдЗахаp 04.04 11:31 [ + 10 – ]

Где надо - там путино-едрисьи службы туповатые и убогие! Зато о мирных митингах, против коррупции им всё известно. Хватают по их наводке, всех кто против коррупции - очень профессионально и умеючи!