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«На улице Бабушкина эвакуировали "Ленту" из-за подозрительного предмета (фото)»

Сколько раз "бдительная" охрана и полицаи эвакуировала людей? Оцепляла подозрительные предметы? Наводила шмрн и проявляла свою "предусмотрительность." Над пустыми коробками и другой поклажей. Как дела коснулось! Всё! Погибли люди! Принимай от убогих из власти соболезнования и цветы!