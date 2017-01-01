Утром Петербург вновь встал в пробках: люди боятся ездить на метро (фото)

Из принципа: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник поехал на работу на метро pic.twitter.com/etKhUkdmIY

Губернатор Ленобласти Дрозденко спустился в подземку и возложил цветы к импровизированному мемориалу.

Обсуждение темы:

«Утром Петербург вновь встал в пробках: люди боятся ездить на метро (фото)»

Hиф-Hиф 04.04 10:49 [ + 3 – ]

ЦИТАТА

людя бояться пользоваться подземкой.

КОНЕЦ ЦИТАТЫ



Редакция! Это как понимать?

ДeдЗахаp 04.04 10:55 [ + 13 – ]

Людей не надо считать трусами! Они не боятся - они не доверяют власти обещалок-обиралок лживым! Знают что полицаи умеют, лишь, митинги, мирные разгонять, воевать с женщинами и стариками! Насчёт того, чтобы людям создать безопасность - полные неумехи убогие! Не украсть - не покараулить! Как говорят в народе.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 04.04 11:46 [ + -1 – ]

Новость Ложь и провакация. Люди как ездили так и ездят на метро