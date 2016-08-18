Сбербанк пообещал погасить долги по кредитам пострадавших при взрывах в петербургском метро

О решении финансовая организация объявила сегодня.

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Обсуждение темы:

«Сбербанк пообещал погасить долги по кредитам пострадавших при взрывах в петербургском метро»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 04.04 09:51 [ + -2 – ]

Даст месяц отсрочки, но долг все равно останется, который нужно выплачивать.