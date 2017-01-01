Изменения в работе метро и наземного транспорта в Петербурге

В связии со взрывами на "синей" линии подземки.

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Обсуждение темы:

«Изменения в работе метро и наземного транспорта в Петербурге»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 04.04 08:36 [ + -6 – ]

Я правильно понимаю что от московской до Петроградки поезд следует без остановки?

barabashka 04.04 09:12 [ + 1 – ]

В 7.30 ст.Технологический институт работала и на посадку-высадку и на вход-выход