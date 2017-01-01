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«Владимир Путин возложил цветы на месте теракта в Петербурге и отправился в ФСБ на совещание с представителями спецслужб (фото)»

Вначале напустил эту шваль аульную и выдал им охранные грамоты, чтобы не обижали, макак! А, то, мол привлечём! Теперь, смотрите,как я обещалкин-обиралкин скорблю, даже цветы возложил. А, полиция, мол, не уследила, потому как надо было разгонять антикоррупционные митинги. Ишь вздумал народ с коррупцией бороться!