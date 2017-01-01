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«СМИ: взрыв в метро Петербурга совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии»

Разве я не прав был, комментируя, что в теракте должен быть замешан аульный макака, которых нам привозит путинская едрисня!? Ссылаясь и умиляясь на то,этот навоз мигрантский поднимает нам экономику. Не я один - весь народ против, чтобы завозили к нам этот мусор!