Обсуждение темы:

«Число погибших в результате теракта в петербургском метро достигло 11 человек»

"Власти города выплатят семьям жертв трагедии по миллиону рублей." Для власти жизнь человека стоит гроши. Или вообще ничего.

Власть, которая не сумела предовратить теракт - должна уйти в отставку! Всем скопом, вместе с партией антинародной, своей едристовой!!!

Как антикоррупционные митинги разгонять и людей арестовывать - полицаи едрисьи тут, как тут! А, тут убогие и скудоумные не уследили!?