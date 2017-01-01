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«"Кровавый понедельник": хроника теракта в петербургском метро (фото, видео)»

Безопасности ноль. Проезд выше 80 годов в 9.5 раз .....разогнать все начальство на хер. .....Нет более слов....

Все станции закрыты были на какое то время . А нельзя ли всем на выходные дни объявить этому метро бойкот какой то , что ли ( будет тепло )....