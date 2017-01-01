По делу о теракте в петербургском метро два человека объявлены в розыск (фото)

Мощность обезвреженной бомбы на "Площади Восстания" составила 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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«По делу о теракте в петербургском метро два человека объявлены в розыск (фото)»