В Петербурге и других городах России проходят акции памяти погибших в результате теракта в метро (фото)

В Северной столице люди собрались у вестибюля станции "Сенная площадь", где произошла трагедия.

В Северной столице люди собрались у вестибюля станции "Сенная площадь", где произошла трагедия.



В Санкт-Петербурге местные жители собрались у вестибюля станции метрополитена "Сенная площадь", чтобы возложить цветы и почтить память жертв взрыва, передает "Фонтанка.ру".



"Мы не можем быть безучастными, когда в нашем городе, в нашей стране происходят такие чудовищные события. Нашу страну расколоть не получится. Сейчас скорбят представители всех религиозных конфессий, всех политических взглядов", - сказал журналистам один из инициаторов акции около "Сенной площади" Александр Маликов (цитата по РИА "Новости").



Жители Петербурга несут цветы к станции метро «Сенная площадь» https://t.co/1VEa3ozrQW pic.twitter.com/NvQHiHd5P2 — События дня (@GazetaRu) 3 апреля 2017 г.



В центре Москвы, в Александровский сад пришла организованная группа молодых людей с цветами, сообщает "Медуза" . Сотрудники правоохранительных органов сначала оцепили Александровский сад, однако позднее, узнав о причине появления большого количества молодежи, разрешили им возложить цветы к мемориалу города-героя Ленинграда. Полиция при этом пропускает в Александровский сад только участников акции, но не других посетителей.





Фото: "Санкт-Петербург.ру"



По информации издания, среди участников акции была организованная колонна студентов МГТУ имени Баумана. Всего в акции приняли участие около 150 студентов, которых попросили прийти и возложить цветы в студсоюзах.



Кроме того, жители столицы несут цветы и свечи к представительству правительства Санкт-Петербурга в Москве. Как передает корреспондент ТАСС , у здания на улице Спиридоновка в центре Москвы появились красные гвоздики и розы.





Фото: "Санкт-Петербург.ру"



"Завтра, с 9 утра, в представительстве будет открыта Книга памяти. Оставить свои соболезнования смогут все желающие", - сообщили агентству в представительстве Санкт-Петербурга в Москве.



Жители Севастополя весь вечер приходят к стеле Ленинграда на аллее городов-героев, чтобы выразить соболезнования семьям погибших от взрыва в петербургском метро. Люди приносят к памятному знаку цветы и зажигают свечи, сообщает "Российская газета".



Напомним,



Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

В Петербурге, а также в других городах России, в том числе в Москве и Севастополе, проходят акции памяти погибших в результате взрыва в петербургском метро.В Санкт-Петербурге местные жители собрались у вестибюля станции метрополитена "Сенная площадь", чтобы возложить цветы и почтить память жертв взрыва, передает "Фонтанка.ру"."Мы не можем быть безучастными, когда в нашем городе, в нашей стране происходят такие чудовищные события. Нашу страну расколоть не получится. Сейчас скорбят представители всех религиозных конфессий, всех политических взглядов", - сказал журналистам один из инициаторов акции около "Сенной площади" Александр Маликов (цитата по РИА "Новости").В центре Москвы, в Александровский сад пришла организованная группа молодых людей с цветами, сообщает. Сотрудники правоохранительных органов сначала оцепили Александровский сад, однако позднее, узнав о причине появления большого количества молодежи, разрешили им возложить цветы к мемориалу города-героя Ленинграда. Полиция при этом пропускает в Александровский сад только участников акции, но не других посетителей.Фото:По информации издания, среди участников акции была организованная колонна студентов МГТУ имени Баумана. Всего в акции приняли участие около 150 студентов, которых попросили прийти и возложить цветы в студсоюзах.Кроме того, жители столицы несут цветы и свечи к представительству правительства Санкт-Петербурга в Москве. Как передает корреспондент, у здания на улице Спиридоновка в центре Москвы появились красные гвоздики и розы.Фото:"Завтра, с 9 утра, в представительстве будет открыта Книга памяти. Оставить свои соболезнования смогут все желающие", - сообщили агентству в представительстве Санкт-Петербурга в Москве.Жители Севастополя весь вечер приходят к стеле Ленинграда на аллее городов-героев, чтобы выразить соболезнования семьям погибших от взрыва в петербургском метро. Люди приносят к памятному знаку цветы и зажигают свечи, сообщает "Российская газета".Напомним, 3 апреля в 14.40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы.Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.





