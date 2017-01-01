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«СКР высоко оценил действия машиниста взорванного поезда в петербургском метро»

Вот вам плять и показуха в виде нахер никому не нужных рамок, тупорылых мусаров, и пунктов досмотра...

Машинист, в отличие от тупой и непрофессиональной власти поступил верно! Не как убогие едрисьи власти, которые допустили теракт! Умеют, лишь, грабить народ и курдюк свой набивать! На большее ума нет! Да, ещё умеют вынюхивать "вражеские" продукты и уничтожать их, показывая преданность, путинским продовольственным санкциям!