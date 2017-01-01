Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было

По словам свидетелей ЧП, перед взрывом из вагона вышел парень, оставив портфель.

Обсуждение темы:

«Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было»

Сергей Григорьев 03.04 19:58 [ + 7 – ]

"Трагедия произошла в день, когда в Петербурге находится президент РФ Владимир Путин".



Горячо любимые им макаки видимо таким образом выразили своё недовольство тем,то он ещё не всех русских угробил.

НЕСТОР 03.04 20:50 [ + 3 – ]

Пока здесь черножопые,всё будет продолжаться.