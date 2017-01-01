Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было
19:12, 3 апреля
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Общество
Обсуждение темы:
«Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было»
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Сергей Григорьев 03.04 19:58 [ + 7 – ]
"Трагедия произошла в день, когда в Петербурге находится президент РФ Владимир Путин".
"Трагедия произошла в день, когда в Петербурге находится президент РФ Владимир Путин".
Горячо любимые им макаки видимо таким образом выразили своё недовольство тем,то он ещё не всех русских угробил.
ДeдЗахаp 03.04 20:59 [ + 3 – ]
Те из едрисни, вышестоящие "соболезнователи", не вы ли напустили этот аульный сброд, который совершил теракт!? Позор вам!!! Народ вас давно предупреждал, что ничего хорошего от пребывания аульной шантропы не выйдет! Нет, всё одно "братьев" и "друзей" ишачных безвизово пропускали!
Всего комментариев - 3
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