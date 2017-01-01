В Петербурге объявлен трехдневный траур

По словам Вероники Скворцовой, госпитализировано 37 человек, среди них один ребенок.

Обсуждение темы:

«В Петербурге объявлен трехдневный траур»

ДeдЗахаp 03.04 19:00 [ + 6 – ]

Не напускай ишачного и аульного навозу! Будь внимательней на таможне! Всё! Не было бы никаких террактов и трауров!То, на таможне ишачных террористов в упор не видят! Лишь, умеют "вражеские" продукты жечь и давить! Убогие и скудоумные путинские, тупые исполнители!

dexter 03.04 19:03 [ + -1 – ]

Интересно, Макаревич таки отменит концерт?

Теперь то, когда траур объявлен .

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 03.04 19:05 [ + -1 – ]

Ребята, в такие минуты хочется сказать: как важно чтобы все возвращались домой. Соболезнования... Это наша общая беда. Мы вместе

Грибок 03.04 19:57 [ + -5 – ]

Слышь Дед Захар Не знаю как ты и ктоНо сука по тебе пуля плачкт

Сергей Григорьев 03.04 20:02 [ + 1 – ]

А вот если бы сдох пукин..

AKSМ 3,14d@r 03.04 20:18 [ + -2 – ]

Грибок-Зоя-Змея........, моя подруга, плюсую за чесный коментарий +1500

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 03.04 20:27 [ + -2 – ]

Да пусть Захар рвет попу ща Навального.