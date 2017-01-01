В Петербурге объявлен трехдневный траур
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Общество
Не напускай ишачного и аульного навозу! Будь внимательней на таможне! Всё! Не было бы никаких террактов и трауров!То, на таможне ишачных террористов в упор не видят! Лишь, умеют "вражеские" продукты жечь и давить! Убогие и скудоумные путинские, тупые исполнители!
Интересно, Макаревич таки отменит концерт?
Теперь то, когда траур объявлен .
Ребята, в такие минуты хочется сказать: как важно чтобы все возвращались домой. Соболезнования... Это наша общая беда. Мы вместе
Грибок-Зоя-Змея........, моя подруга, плюсую за чесный коментарий +1500
Домахала Зоя-дятел терпило флажком своим цветным. Уже Грибок появился? Соблюдай гигиену и Грибок исчезнет! Видишь, как пишешь про свою попу? Рвать её меньше надо. Кто о чём. А вшивый о бане. Снова Зоя-Грибок о своём наболевшем. Вон и ваш друг АКSМ появился. Вместе вы сила? Вот и переписывайтесь родственные души.
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garikgro 11:21, 21 марта
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в « Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города»