Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга (фото)

Как пишут СМИ, мужчина зашел в метро на станции "Сенная площадь", оставил в вагоне метро рюкзак и вышел.

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«Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга (фото)»

ДeдЗахаp 03.04 18:29 [ + 6 – ]

Почему едрисьи службы всегда "задним умом" богаты!? Плевать на то, что подонок-террорист попал в камеры видео наблюдения после дела! Он должен был попасть туда, до взрыва! Схвачен и обезврежен!

SCORPION69 03.04 18:35 [ + 11 – ]

Вот вам и наше метро..где сидят жирные менты,играющие в телефон и не работающие рамки.

смерч 03.04 18:38 [ + 7 – ]

А я писал уже про рюкзак у мигранта и мужика с сумкой в метро.Ментов под суд!А главное почему специально оделся так?Они не хотят признать что это мигранты?

Nataliiiiii 03.04 18:40 [ + -1 – ]

В наши спец службы высоких и берут... бороду приклеить не проблема

Hиф-Hиф 03.04 18:45 [ + 7 – ]

Подлым убийцам, от исполнителя до самого главного заказчика -- лютую неминучую кару, предусмотренную суровым российским законом!

zorro 03.04 18:58 [ + 6 – ]

Господи !Господи ,как страшно!!!Приношу соболезнования родным и близким погибших..Желаю скорее поправится пострадавшим..

Волею судьбы ,моего мужа спасла ЛЕНЬ!!Он должен был в это время быть ,в этом поезде,ехать в офис на работу..Господи,но ему стало лень..И НЕ ПОЕХАЛ!!!Молодой человек моей сестры ,был на сенной пропустил ЭТОТ поезд,вдруг решил пойти снять деньги..Благодарю Бога,Ангелов хранителей ,всех и вся...

Будьте осторожны !!Берегите родных и близких!!

Грибок 03.04 19:02 [ + -5 – ]

Ну чо пацаны?Чурки ? Игил?

dexter 03.04 19:05 [ + 0 – ]

Мог и нарядиться, дабы следствие с толку сбить..

смерч 03.04 19:19 [ + 6 – ]

Следствие с толку?Да в таком прикиде должны были на улице а не в метро остановить и доки проверить,чё за уйню пишут!

nyra 03.04 19:24 [ + 1 – ]

Не забудьте те,кто спасся,Бога поблагодарить.Сколько ещё всего нас ждёт?То митинги,то взрывы.Горячо становится.

Сергей Григорьев 03.04 20:06 [ + 1 – ]



НЕСТОР 03.04 20:53 [ + 1 – ]

Каждого чурку надо в метро обыскивать.

Saymon Grapes 03.04 21:52 [ + 0 – ]

А мне непонятно про второе взрывное устройство, про которое во всех новостях талдычут, замаскированное под огнетушитель: как такое можно было вообще протащить в метро и не попасть под подозрение, особенно попав на камеры наблюдения!? Там что, служба охраны в танки играла??? Каждый ли день люди таскают с собой огнетушитель в метро?

mula2 03.04 22:28 [ + -1 – ]

А может и хохлы говорили что нашли там шоколадку фабрики "рошен ". Бред конечно т.е. если бы нашли кукурузу значит молдоване ..???

koschke 04.04 03:14 [ + 0 – ]

Пчти в каждой маршрутке террорист, причём за рулём. А за те деньги которые вы им платите, они покупают взрывчатку.