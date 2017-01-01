Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга (фото)
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Общество
Почему едрисьи службы всегда "задним умом" богаты!? Плевать на то, что подонок-террорист попал в камеры видео наблюдения после дела! Он должен был попасть туда, до взрыва! Схвачен и обезврежен!
Вот вам и наше метро..где сидят жирные менты,играющие в телефон и не работающие рамки.
А я писал уже про рюкзак у мигранта и мужика с сумкой в метро.Ментов под суд!А главное почему специально оделся так?Они не хотят признать что это мигранты?
В наши спец службы высоких и берут... бороду приклеить не проблема
Подлым убийцам, от исполнителя до самого главного заказчика -- лютую неминучую кару, предусмотренную суровым российским законом!
Господи !Господи ,как страшно!!!Приношу соболезнования родным и близким погибших..Желаю скорее поправится пострадавшим..
Волею судьбы ,моего мужа спасла ЛЕНЬ!!Он должен был в это время быть ,в этом поезде,ехать в офис на работу..Господи,но ему стало лень..И НЕ ПОЕХАЛ!!!Молодой человек моей сестры ,был на сенной пропустил ЭТОТ поезд,вдруг решил пойти снять деньги..Благодарю Бога,Ангелов хранителей ,всех и вся...
Будьте осторожны !!Берегите родных и близких!!
Следствие с толку?Да в таком прикиде должны были на улице а не в метро остановить и доки проверить,чё за уйню пишут!
Не забудьте те,кто спасся,Бога поблагодарить.Сколько ещё всего нас ждёт?То митинги,то взрывы.Горячо становится.
А мне непонятно про второе взрывное устройство, про которое во всех новостях талдычут, замаскированное под огнетушитель: как такое можно было вообще протащить в метро и не попасть под подозрение, особенно попав на камеры наблюдения!? Там что, служба охраны в танки играла??? Каждый ли день люди таскают с собой огнетушитель в метро?
А может и хохлы говорили что нашли там шоколадку фабрики "рошен ". Бред конечно т.е. если бы нашли кукурузу значит молдоване ..???
Пчти в каждой маршрутке террорист, причём за рулём. А за те деньги которые вы им платите, они покупают взрывчатку.
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16:58, 27 марта
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