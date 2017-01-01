«В Петербург со всего мира приходят соболезнования в связи с терактом в метро»

В Петербурге гражданские активисты собираются зажечь свечи и возложить цветы у станции метро «Технологический институт» вечером 3 апреля. Политики, деятели искусства и культуры, спортсмены также присоединяются к соболезнованиям.Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров назвал происшествие чудовищной трагедией и пообещал, что город окажет жертвам всю необходимую помощь. «Надеюсь, причины этого страшного преступления будут расследованы в самом скором времени», – написал Макаров.Искренние и глубокие соболезнования семьям жертв в петербургском метро выразил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Он добавил, что все они могут рассчитывать на любую помощь со стороны городских властей, а виновные должны понести самое жестокое наказание.По словам сенатора Вадима Тюльпанова, страшная трагедия, которая унесла жизни петербуржцев, бесспорно является спланированной провокацией, направленной против всего государства. Он считает, что взрывы — это попытка сорвать предстоящие Кубок Конфедерации и Чемпионат мира и запугать гостей и болельщиков. «И, конечно, как петербуржец, я глубоко скорблю вместе с близкими пострадавших от сегодняшнего теракта, их жизни и их здоровье – бесценны», – написал Тюльпанов.Как сообщает «РИА Новости», свои соболезнования в начале встречи с Владимиром Путиным выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.В «Твиттере» пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон выразила соболезнования от посольства США в РФ. Глава МИД Британии Борис Джонсон на своей странице также выразил соболезнования родным и близким жертв взрыва в метро.Как сообщила организация объединения болельщиков московского «Спартака» (извечного противника петербургского «Зенита») в «Твиттере», в связи с событиями фанаты отказываются от какой-либо визуальной поддержки команды на матче с «Оренбургом» 3 апреля и просят почтить жертв минутой молчания.Руководство Киевского метрополитена выразило соболезнования пострадавшим и семьям погибших от взрыва в Санкт-Петербурге. Соответствующее обращение было опубликовано на странице транспортного предприятия украинской столицы в Facebook.«Лондон, Брюссель, Москва, Стамбул, Санкт-Петербург — далеко не полный перечень городов, где произошли теракты в метрополитене. Мы сочувствуем каждой семье и каждому пассажиру, которого коснулась такая трагедия», — говорится в сообщении.

Представители Европейского союза, НАТО и США выразили соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

«Посольство и консульства США в России продолжают отслеживать ситуацию в Санкт-Петербурге после известий о как минимум одном взрыве в метро. Сейчас, когда власти работают над оказанием помощи пострадавшим и установлением обстоятельств произошедшего, наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями», — цитирует пресс-релиз американской дипмиссии «Лента.ру».