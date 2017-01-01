В Петербург со всего мира приходят соболезнования в связи с терактом в метро
17:52, 3 апреля
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербург со всего мира приходят соболезнования в связи с терактом в метро»
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ДeдЗахаp 03.04 18:47 [ + 9 – ]
Нам нужны не соболезнования - а полная безопасность в Метро!!! Едрисня умеет,лишь обворовывать и грабить свой НАРОД!!! Где нужно честно и бдительно нести свою службу!? Их НЕТ! Снова погибли люди! И, их кровь на совести нынешней власти! Денег нахапали у народа немало,на свои дворцы, яхты, авто и прочие блага! А, вот о безопасности людей не подумали! Алчная и скудоумная власть коррупционеров кризисных и лживых обещалок!
Nataliiiiii 03.04 18:52 [ + 3 – ]
В метро везде камеры, рамы, охрана... без спецслужб данная трагедия не произошла бы. Запугивают народ
Всего комментариев - 3
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И это в городе .где губернатор из КГБ.Витоваты в трагедии все силовые ведомства.В очередной раз пролили кровь не винных граждан.Не митинги надо разгонять ,а следить за безопастностью!!!Позор.Усатый с бандой должен уйти с поста!!!Они занимаются не понятной... в « Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)»
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