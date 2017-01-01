«После взрыва в метро в Петербурге пустили дополнительные автобусы и открыли шлагбаумы на ЗСД (фото)»

взрыв в петербургской подземке произошел в понедельник, 3 апреля. В результате 10 человек погибли, более 50 получили ранения, среди пострадавших есть дети. Работа петербургского метро полностью остановлена.

Власти -Петербурга увеличивают количество единиц наземного транспорта из-за происшествия в метро, сообщили РИА Новости в комитете по транспорту администрации Санкт-Петербурга.В Петербурге усилили меры антитеррористической защиты транспорта. Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК. Все станции петербургского метро закрыты на вход и выход."Количество единиц подвижного состава "наземки" увеличиваем. Кроме того, открыты два временных автобусных маршрута, которые дублируют первую и вторую линии метрополитена, именно на время закрытия метро. Усилено движение троллейбусов и трамваев, автобусов регулярных перевозок. Естественно, все сотрудники транспортных предприятий понимают, что сейчас нужно обращать особое внимание на меры безопасности", — сообщила представитель транспортного комитета.В то же время на Западном скоростной диаметре в связи с взрывом в петербургском метро открыли все шлагбаумы для свободного проезда автотранспорта.Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на «Магистраль Северной столицы», днем 3 апреля были подняты шлагбаумы на всех пунктах взимания платы ЗСД. «Проезд останется бесплатным до нормализации транспортной ситуации в городе», – уточнили в «Магистрали Северной столицы».Кроме того, некоторые таксомоторные компании возят сегодня жителей Северной столицы бесплатно в связи с закрытием всех станций метрополитена. В интернете водители безвозмездно предлагают свои транспортные услуги тем, кто обычно передвигается на общественном транспорте. Пробки, меж тем, в городе к 17.40 достигли 9 баллов.Напомним,