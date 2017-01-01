Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города
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Общество
Это сильный и смелый поступок. Спуститься в этот ад, где еще не рассеялся запах дыма. Не побояться, что где-то могла быть заложена еще одна взрывчатка. Губернатор поступил как настоящий офицер, который не боится выходить на линию фронта.
Вначале вся едрисня путино-полтавченская всю эту шваль аульную ИГИЛовскую зазывают и умиляются ей! Ах, как они экономику нам шустро поднимут! Потом начинают выражать соболезнования и лить "крокодиловы слёзы!" А, полицаи умеют, только, мирные демонстрации разгонять! Где, надо проявлять бдительность - они полные НУЛИ!!!
Он должен сидеть в кабинете с начальником ГУВД и ФСБ и писать прошение об отставке!!!!!!!Таким людям не место на таких должностях.
Видимо губер сказал следующие:
- Я - ХОХОЛ,и плевал я на вас с высокой мазанки.
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16:58, 27 марта
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