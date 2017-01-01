Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города

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« Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города»

Тоскливый Дятел Терпило 03.04 17:52 [ + -11 – ]

Это сильный и смелый поступок. Спуститься в этот ад, где еще не рассеялся запах дыма. Не побояться, что где-то могла быть заложена еще одна взрывчатка. Губернатор поступил как настоящий офицер, который не боится выходить на линию фронта.

dexter 03.04 18:08 [ + 13 – ]

Да идёт он на хер, его не выбрали, а назначили



ДeдЗахаp 03.04 18:18 [ + 11 – ]

Вначале вся едрисня путино-полтавченская всю эту шваль аульную ИГИЛовскую зазывают и умиляются ей! Ах, как они экономику нам шустро поднимут! Потом начинают выражать соболезнования и лить "крокодиловы слёзы!" А, полицаи умеют, только, мирные демонстрации разгонять! Где, надо проявлять бдительность - они полные НУЛИ!!!

Сергей Григорьев 03.04 18:39 [ + 6 – ]

Жаль,путина там не было.

Vladlen 03.04 19:02 [ + 11 – ]

Он должен сидеть в кабинете с начальником ГУВД и ФСБ и писать прошение об отставке!!!!!!!Таким людям не место на таких должностях.

Vladlen 03.04 19:02 [ + 7 – ]

ИМ нет прощения!!!!!!!!!!

Грибок 03.04 19:09 [ + -8 – ]

Дятел Опять тебе плюс

Сергей Григорьев 03.04 19:53 [ + 2 – ]

Видимо губер сказал следующие:

- Я - ХОХОЛ,и плевал я на вас с высокой мазанки.