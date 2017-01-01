«Теракт в метро Петербурга: это не смертник, а самодельное взрывное устройство»

Взрыв в петербургской подземке произошел в понедельник, 3 апреля. В результате 9 человек погибли, более 20 получили ранения, среди пострадавших есть дети. Работа петербургского метро полностью остановлена.

Взрыв в петербургском метрополитене был террористическим актом. Об этом, как передает Rambler News Service, в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.Характер повреждений в результате взрыва в вагоне петербургского метро, произошедшего около 14:40 в вагоне при отправлении поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", свидетельствует о том, что взрывное устройство было оставлено злоумышленниками в поезде перед тем, как он отправился со станции "Сенная площадь", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."По предварительным данным, взрыв в санкт-петербургском метро осуществил не террорист-смертник, самодельное взрывное устройство, скорее всего, было оставлено в вагоне перед отправлением состава", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время на первый план вышла версия об экстремистском или националистическом следе.Президент России Владимир Путин, который в данный момент находится в Петербурге, сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро. "Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ", - заявил он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства заверил, что "правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло".Однако президент подчеркнул, что пока "неизвестны причины (взрыва), поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет". "Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло", - отметил президент.В результате взрыва на данный момент пострадавшими считаются около 50 человек, сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. "На данную минуту - около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться", - заявил Кибитов.Антитеррористическая система в Петербурге дала сбой, и после взрыва следует проанализировать, почему и где именно не сработали меры по противодействию терроризму, пишет Newsru.com. Как заявил член Совета Федерации, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров, "трагедия, которая произошла в Санкт-Петербурге, говорит о том, что меры по противодействию терроризму, законодательные и специальных служб, не сработали. Сейчас надо проанализировать причины, понять, где наша система дала сбой", - сказал Озеров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).По его словам, необходимо, чтобы системы доступа в метро и другие транспортные объекты срабатывали и на взрывные устройства, и такие вещества, как тротил и взрывные газы. "Эта система должна совершенствоваться, точно также, как и система распознавания лиц, которые заходят на те или иные станции", - добавил сенатор.