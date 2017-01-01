Теракт в метро Петербурга: это не смертник, а самодельное взрывное устройство
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как и в 1999 году и позже - путин и фсб стоят за взрывами перед очередными выборами без выбора. Поступают сообщения и о взрывах маршруток. Собственно это всё неудивительно - хочется этому народу быть рабом и пушечным мясом - вот его и пользуют.
сообщение было что девушка видела вырванный напольный люк в вагоне там наверное и заложили вот только где и когда
Причина одна почему сбой,отвлеклись уж очень сильно на народ который требует от власти перестать его обворовывать!Мусара занеты были совсем не своей работой вылавливая тех кто против правления власти,им поую на остальное главное что бы отстоять её интересы
Соболезную родственникам погибших и раненым... Чувствует моя жопа,что не обошлось тут без Насрального и Укропитеков... Черные так не работают, они б по старинке, смертницу в пояса нарядили... А тут Путин с Лукашней встречается и такое совпадение.... Среди Славян, смертников не найдешь...! Поэтому и характер теракта, такой какой есть....!
Все границы открыты, для "друзей" и "братьев", так кули ещё ждать. вся срань сюда понаехала. только визы, но кто нас будет слушать.
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garikgro 11:21, 21 марта
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в « Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города»