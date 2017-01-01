СМИ сообщили о бомбе на станции "Площадь Восстания" в Петербурге





Ранее стало известно о двух взрывах в петербургской подземке — на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь». В то же время в Национальном антитеррористическом комитете заявили об одном взрыве. По предварительным данным, погибли 10 человек, пострадали около 50. Все станции метрополитена закрыты.



Напомним,



Отметим, что Путин не готов заявить, что в Петербурге произошел теракт: "естественно, мы всегда рассматриваем все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера".



Ранее стало известно о двух взрывах в петербургской подземке — на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь». В то же время в Национальном антитеррористическом комитете заявили об одном взрыве. По предварительным данным, погибли 10 человек, пострадали около 50. Все станции метрополитена закрыты.Напомним, президент России Владимир Путин, который сейчас находится в Северной столице, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в метро Петербурга. "Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло", - заявил президент перед встречей на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает "Интерфакс".Отметим, что Путин не готов заявить, что в Петербурге произошел теракт: "естественно, мы всегда рассматриваем все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера".

Взрыв в петербургской подземке произошел в понедельник, 3 апреля. В результате 10 человек погибли, более 50 получили ранения, среди пострадавших есть дети. Работа петербургского метро полностью остановлена.

СМИ сообщили о бомбе на станции «Площадь Восстания» в ПетербургеСейчас взрывное устройство обезвреживают:На станции «Площадь Восстания» в метро Санкт-Петербурга найдено еще одно взрывное устройство, сообщает издание «Фонтанка.ру» на своей странице в Facebook. Бомба не сработала, сейчас ее обезвреживают.