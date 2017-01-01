« Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)»

В петербургском метро прогремел взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" при отправлении поезда. Сообщается о 10 погибших, но официальные подтверждения этой информации пока не поступали.Очевидцы в соцсетях сообщили о двух взрывах на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт", но в петербургском метрополитене подтвердили только один. В вагоне "предположительно" произошел взрыв неустановленного предмета, сообщает со ссылкой на источник в метрополитене РИА Новости.Президент России Владимир Путин, который сейчас находится в Северной столице, выразил соболезнования в связи с гибелью людей в метро Петербурга. "Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло", - заявил президент перед встречей на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает "Интерфакс".Отметим, что Путин не готов заявить, что в Петербурге произошел теракт: "естественно, мы всегда рассматриваем все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера".Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, в петербургском метро взорвались два взрывных устройства, они были самодельными и небольшой мощности. В то же время телеканал «Россия 24», на который ссылается агентство, сообщает, что взрывные устройства могли быть начинены поражающими элементами.