«В вагоне петербургского метро произошел взрыв: есть жертвы (фото)»

В вагоне поезда на станции «Технологический институт» произошел взрыв. Первыми об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».По их словам, в результате инцидента пострадало много людей. На опубликованных фото видно, что дверь вагона сильно повреждена. Платформу станции заволокло дымом.Из Смольного на место взрыва в метро выехал вице-губернатор Игорь Албин. На месте организован оперативный штаб.В метрополитене официально подтвердили, что, по предварительной версии, в вагоне метро взорвался неустановленный предмет. По данным ТАСС, в результате взрыва погибли 10 человек, есть десятки раненных.В настоящий момент для пассажиров закрыты станции Парк Победы, Электросила, Московские ворота, Фрунзеская, Технологический институт, Сенная площадь, Гостиный двор.