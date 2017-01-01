Во время зимней рыбалки на озере в Ленобласти пенсионер утонул, провалившись под лед

Тело на берег вытащили спасатели МЧС.

Тело на берег вытащили спасатели МЧС.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 2 апреля на берегу озера Правдинское, вблизи деревни Симено был найден труп 61-летнего мужчины. Установлено, что накануне вечером мужчина, находясь на зимней рыбалке, провалился под лед и утонул. 2 апреля сотрудники МЧС России извлекли тело мужчины из воды и перенесли на берег.



"Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования трупа", - отметили в ведомстве.



Напомним, Накануне в Приозерском районе Ленинградской области на берегу озера было обнаружено тело 61-летнего пенсионера без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина утонул во время зимней рыбалки.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 2 апреля на берегу озера Правдинское, вблизи деревни Симено был найден труп 61-летнего мужчины. Установлено, что накануне вечером мужчина, находясь на зимней рыбалке, провалился под лед и утонул. 2 апреля сотрудники МЧС России извлекли тело мужчины из воды и перенесли на берег."Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования трупа", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что на Ладожском озере три рыбака провалились под лед . Один из пострадавших скончался при доставлении на берег.







Обсуждение темы: «Во время зимней рыбалки на озере в Ленобласти пенсионер утонул, провалившись под лед» Сергей Григорьев 03.04 23:53 [ + 0 – ]

Дуракам закон не писан.

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