Сегодня
4 апреля, вторник
Обновлено  
Погода
+1°, влажность 88%
Завтра +8°, облачно
Валюта
$ 56.14
€ 59.90
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В садоводстве под Тихвином нашли труп 67-летней женщины, пропавшей осенью прошлого года

19:24, 3 апреля
Тэги: тело, смерть, дача, ленобласть
1
Комментировать
Система Orphus
Тэги: тело, смерть, дача, ленобласть
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Владимир Путин возложил цветы на месте теракта в Петербурге и отправился в ФСБ на совещание с представителями спецслужб (фото)
  • СМИ: взрыв в метро Петербурга совершил 23-летний террорист-смертник из Средней Азии
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • СМИ опубликовали фотографию второго подозреваемого в организации теракта в метро Петербурга
  • Число погибших в результате теракта в петербургском метро достигло 11 человек
  • Метрополитен Петербурга частично возобновил работу после теракта
  • "Кровавый понедельник": хроника теракта в петербургском метро (фото, видео)
  • По делу о теракте в петербургском метро два человека объявлены в розыск (фото)
  • В Петербурге и других городах России проходят акции памяти погибших в результате теракта в метро (фото)
  • Во время зимней рыбалки на озере в Ленобласти пенсионер утонул, провалившись под лед
  • Очевидцы, едва не ставшие жертвами теракта в петербургском метро, рассказали, как все было
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«В садоводстве под Тихвином нашли труп 67-летней женщины, пропавшей осенью прошлого года»
Новые в начале | Новые в конце
Сергей Григорьев 03.04 20:00 [ + -1 ]

Область просто кишит узбко-таджикскими макаками. Так чему тут удивляться?

Всего комментариев - 1

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
3 апреля
Во время зимней рыбалки на озере в Ленобласти пенсионер утонул, провалившись под лед
31 марта
На пустыре в Ленобласти нашли труп 35-летнего мужчины, пропавшего несколько месяцев назад
30 марта
В Ленобласти мужчина, злоупотреблявший спиртным, умер от переохлаждения
30 марта
В Ленобласти 70-летнюю женщину раздавило бревнами во время заготовки дров
29 марта
В Ленобласти мужчина до смерти избил свою 54-летнюю сожительницу, переломав ей ребра
29 марта
В Сертолово 19-летний парень зарезал свою мать и пытался убить ее сожителя
28 марта
В Ленобласти нашли тело 68-летнего мужчины, злоупотреблявшего алкоголем
добавить свое
Полный текст заявления патриарха Кирилла об отношении церкви к ситуации вокруг Исаакиевского собора

garikgro 11:21, 21 марта

Еще 3117 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
21:21, 3 апреля "Кровавый понедельник": хроника теракта в петербургском метро (фото, видео) (3/+3)
21:04, 3 апреля По делу о теракте в петербургском метро два человека объявлены в розыск (фото) (1/+1)
18:07, 3 апреля Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга (фото) (16/+16)
17:38, 3 апреля После взрыва в метро в Петербурге пустили дополнительные автобусы и открыли шлагбаумы на ЗСД (фото) (2/+2)
17:21, 3 апреля Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города (9/+9)
16:16, 3 апреля Теракт в метро Петербурга: это не смертник, а самодельное взрывное устройство (7/+7)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
И это в городе .где губернатор из КГБ.Витоваты в трагедии все силовые ведомства.В очередной раз пролили кровь не винных граждан.Не митинги надо разгонять ,а следить за безопастностью!!!Позор.Усатый с бандой должен уйти с поста!!!Они занимаются не понятной... в « Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)»
Да идёт он на хер, его не выбрали, а назначили
 в « Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города»
Надо было камень на шею мигранту аульному, таджикскому и пустить на корм корюшке! Хоть какая то польза была от навозу ишачного! в «В Ленобласти главного инженера стройкомпании задержали за убийство работавшего на него мигранта»
тьфу дырявые дятел то точно дырявый валил бы тогда с РФ к своим в голландию и в германию в «ЛГБТ-активисты вышли на Марсово поле с призывами защитить их от гомофобных убийств (фото)»
Он должен сидеть в кабинете с начальником ГУВД и ФСБ и писать прошение об отставке!!!!!!!Таким людям не место на таких должностях. в « Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города»
Рейтинг.beta комментаторов
1
121 ДeдЗахаp 
2
44 Vladlen 
3
39 Сергей Григорьев 
4
31 смерч 
5
23 SCORPION69 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-66 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-31 Грибок 
3
-28 Зоя - Змeя Особо Ядовитая 
4
-20 AKSМ 3,14d@r 
5
-5 sasha8486 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов
Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов
Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"
Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"
Интерпол задержал в Петербурге экстремиста из Таджикистана
Интерпол задержал в Петербурге экстремиста из Таджикистана
Поломка светофора обернулась коллапсом на синей ветке метро Петербурга (фото)
Поломка светофора обернулась коллапсом на синей ветке метро Петербурга (фото)
Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков
Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков
Реставрация Конюшенного ведомства обойдется в миллиард рублей
Реставрация Конюшенного ведомства обойдется в миллиард рублей
В Петербурге создадут реестр деревянных памятников архитектуры
В Петербурге создадут реестр деревянных памятников архитектуры
Сотрудники Исаакиевского собора попросили защиты у Путина
Сотрудники Исаакиевского собора попросили защиты у Путина
Замдиректора Эрмитажа Новикова взяли под домашний арест по делу о мошенничестве
Замдиректора Эрмитажа Новикова взяли под домашний арест по делу о мошенничестве
На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей
На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей
С 15 мая Тучков мост начнут разводить по ночам ради прохода судов
С 15 мая Тучков мост начнут разводить по ночам ради прохода судов
Из-за гололеда автомобилисты на дорогах в Петербурге отмечают очередной "день жестянщика" (фото)
Из-за гололеда автомобилисты на дорогах в Петербурге отмечают очередной "день жестянщика" (фото)
Водитель одной из маршруток, столкнувшихся под Всеволожском, скончался в больнице
Водитель одной из маршруток, столкнувшихся под Всеволожском, скончался в больнице
СМИ: на теле скончавшегося экс-игрока "Зенита" Казаченка нашли гематомы
СМИ: на теле скончавшегося экс-игрока "Зенита" Казаченка нашли гематомы
Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу
Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу
Ребенок погиб под колесами товарного поезда Псков – Петербург
Ребенок погиб под колесами товарного поезда Псков – Петербург
Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото)
Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото)
Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)
Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)
ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое
ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое
Крестовский остров закроют для автомобилей на время матчей Кубка конфедераций
Крестовский остров закроют для автомобилей на время матчей Кубка конфедераций
Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде"
Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде"
Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция
Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция
Банду вымогателей задержали в Петербурге после серии преступлений
Банду вымогателей задержали в Петербурге после серии преступлений
Ночью в Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба Навального (фото)
Ночью в Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба Навального (фото)
В середине июня в Петербурге официально заработает единая служба спасения
В середине июня в Петербурге официально заработает единая служба спасения
Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму
Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму
^ Наверх