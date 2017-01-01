В Сосновом Бору "Мицубиши" пронзило трубой ограждения вместе с пассажиром (фото)
14:40
Тэги: дтп, авто, смерть, алкоголь, сосновый бор, ленобласть
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Предполагаемый террорист попал на камеры видеонаблюдения в метро Петербурга (фото)
- В Петербург со всего мира приходят соболезнования в связи с терактом в метро
- Открытие в лечении варикоза
- Водитель иномарки сбежал с места ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок
- После взрыва в метро в Петербурге пустили дополнительные автобусы и открыли шлагбаумы на ЗСД (фото)
- Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города
- Теракт в метро Петербурга: это не смертник, а самодельное взрывное устройство
- СМИ сообщили о бомбе на станции "Площадь Восстания" в Петербурге
- Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео)
- В вагоне петербургского метро произошел взрыв: есть жертвы (фото)
- На Науки задержали пьяного мужчину, гуляющего с грудным ребенком в коляске
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
30 марта
3 апреля
garikgro 11:21, 21 марта
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (29/+0)
17:38 После взрыва в метро в Петербурге пустили дополнительные автобусы и открыли шлагбаумы на ЗСД (фото) (2/+2)
17:21 Губернатор Петербурга побывал на станции метро, где прогремел взрыв и обратился к жителям города (6/+6)
Подписка
на новости
на новости
тьфу дырявые дятел то точно дырявый валил бы тогда с РФ к своим в голландию и в германию в «ЛГБТ-активисты вышли на Марсово поле с призывами защитить их от гомофобных убийств (фото)»
Надо не проявлять терпение и лояльность, как два тролля свыше, комментируют. А, провести опрос населения Ленинграда. Узнать все ЗА и ПРОТИВ. И, на основании данных, принимать решение! Опрос должен быть проведён независимой экспертизой ,которая состоит из ... в «Сергей Иванов раскритиковал спешку властей по вопросу передачи Исаакия РПЦ»
Надо было камень на шею мигранту аульному, таджикскому и пустить на корм корюшке! Хоть какая то польза была от навозу ишачного! в «В Ленобласти главного инженера стройкомпании задержали за убийство работавшего на него мигранта»
На закупку новых троллейбусов потратит 2 млрд рублей? А, не разворуют эти деньги пиявки из Смольного!? На каком основании делаю такой вывод? Да, не надо далеко ходить! Хотя взять " Зенит-Арену" и др. сотни примеров, подобных! Все хищения едрисей клоаки пр... в «Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов»
Также, заметьте,путинско-едрисей власти, очень удобно всех этих заднеприводных просить, чтобы они смешивались с людьми, которые отстаивают свои попраные права.Потом в СМИ освещать события, что были не той ориентации граждане. в «ЛГБТ-активисты вышли на Марсово поле с призывами защитить их от гомофобных убийств (фото)»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.