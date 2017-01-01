Сегодня
3 апреля, понедельник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 86%
Завтра +6°, облачно
Валюта
$ 56.14
€ 59.90
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Смольный повторно объявил конкурс на строительство развязки на Обводном

11:56
Тэги: дороги, строительство, обводный канал, конкурс, смольный
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: дороги, строительство, обводный канал, конкурс, смольный
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • На Науки задержали пьяного мужчину, гуляющего с грудным ребенком в коляске
  • 28 тонн кеты из Приморья не пустили на петербургские прилавки
  • В Сосновом Бору "Мицубиши" пронзило трубой ограждения вместе с пассажиром (фото)
  • Серебряный сервиз середины XX века изъяли у пассажирки "Аллегро" на Выборгской таможне (фото)
  • На проспекте Королева автоледи на Hyundai сбила 11-летнего велосипедиста на "зебре"
  • Трое подростков отравились психотропами в Калининском районе
  • К середине недели в Петербурге потеплеет до 10 градусов
  • СМИ: переезд Верховного суда в Петербург отложили до 2021 года
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
28 марта
В Смольном рассказали, в каких районах новостроек дороги будут строить в первую очередь
3 марта
Смольный объявил конкурс на достройку развязки Обводного канала и Обуховской Обороны
27 марта
Фонд капстроительства Петербурга остался без руководителя
21 марта
В Петербурге объявили конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки
17 марта
Ежегодный весенний субботник в Петербурге проведут 22 апреля
14 марта
К ЧМ-2018 в Петербурге хотят построить плавучие отели
10 марта
Три четверти денег, выделенных на строительство дороги к "Крестам - 2", были похищены
Выставка ювелирных украшений «Сокровища Петербурга»

16:58, 27 марта

Еще 292 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
15:38 Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга (фото, видео) (3/+3)
13:30 СМИ: переезд Верховного суда в Петербург отложили до 2021 года (1/+1)
11:56 Смольный повторно объявил конкурс на строительство развязки на Обводном (0/+0)
10:41 Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов (5/+5)
09:25 Сергей Иванов раскритиковал спешку властей по вопросу передачи Исаакия РПЦ (7/+7)
09:15 ЛГБТ-активисты вышли на Марсово поле с призывами защитить их от гомофобных убийств (фото) (9/+9)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
тьфу дырявые дятел то точно дырявый валил бы тогда с РФ к своим в голландию и в германию в «ЛГБТ-активисты вышли на Марсово поле с призывами защитить их от гомофобных убийств (фото)»
Надо не проявлять терпение и лояльность, как два тролля свыше, комментируют. А, провести опрос населения Ленинграда. Узнать все ЗА и ПРОТИВ. И, на основании данных, принимать решение! Опрос должен быть проведён независимой экспертизой ,которая состоит из ... в «Сергей Иванов раскритиковал спешку властей по вопросу передачи Исаакия РПЦ»
На закупку новых троллейбусов потратит 2 млрд рублей? А, не разворуют эти деньги пиявки из Смольного!? На каком основании делаю такой вывод? Да, не надо далеко ходить! Хотя взять " Зенит-Арену" и др. сотни примеров, подобных! Все хищения едрисей клоаки пр... в «Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов»
Надо было камень на шею мигранту аульному, таджикскому и пустить на корм корюшке! Хоть какая то польза была от навозу ишачного! в «В Ленобласти главного инженера стройкомпании задержали за убийство работавшего на него мигранта»
Все эти педики и гомики, лучшие друзья едрисни! Не зря им Ельцин - лучший друг и учитель путина, даровал свободу ориентации! А, ихнего милонова протащили в госдуру. Нужны ли ещё какие доказательства? в «ЛГБТ-активисты вышли на Марсово поле с призывами защитить их от гомофобных убийств (фото)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
56 ДeдЗахаp 
2
14 монк-аль-ахри 
3
10 SCORPION69 
4
6 Фантом 
5
4 НЕСТОР 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-18 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-13 AKSМ 3,14d@r 
3
-3 tirovsergey 
4
1 ё-человек 
5
1 Saymon Grapes 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"
Экс-депутат Шишкина возглавила петербургское отделение "Справедливой России"
Интерпол задержал в Петербурге экстремиста из Таджикистана
Интерпол задержал в Петербурге экстремиста из Таджикистана
Поломка светофора обернулась коллапсом на синей ветке метро Петербурга (фото)
Поломка светофора обернулась коллапсом на синей ветке метро Петербурга (фото)
Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков
Омбудсмен: после акции протеста в Петербурге в полиции оказались 10 подростков
Реставрация Конюшенного ведомства обойдется в миллиард рублей
Реставрация Конюшенного ведомства обойдется в миллиард рублей
В Петербурге создадут реестр деревянных памятников архитектуры
В Петербурге создадут реестр деревянных памятников архитектуры
Сотрудники Исаакиевского собора попросили защиты у Путина
Сотрудники Исаакиевского собора попросили защиты у Путина
Замдиректора Эрмитажа Новикова взяли под домашний арест по делу о мошенничестве
Замдиректора Эрмитажа Новикова взяли под домашний арест по делу о мошенничестве
На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей
На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей
С 15 мая Тучков мост начнут разводить по ночам ради прохода судов
С 15 мая Тучков мост начнут разводить по ночам ради прохода судов
Из-за гололеда автомобилисты на дорогах в Петербурге отмечают очередной "день жестянщика" (фото)
Из-за гололеда автомобилисты на дорогах в Петербурге отмечают очередной "день жестянщика" (фото)
Водитель одной из маршруток, столкнувшихся под Всеволожском, скончался в больнице
Водитель одной из маршруток, столкнувшихся под Всеволожском, скончался в больнице
СМИ: на теле скончавшегося экс-игрока "Зенита" Казаченка нашли гематомы
СМИ: на теле скончавшегося экс-игрока "Зенита" Казаченка нашли гематомы
Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу
Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу
Ребенок погиб под колесами товарного поезда Псков – Петербург
Ребенок погиб под колесами товарного поезда Псков – Петербург
Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото)
Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото)
Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)
Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)
ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое
ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое
Крестовский остров закроют для автомобилей на время матчей Кубка конфедераций
Крестовский остров закроют для автомобилей на время матчей Кубка конфедераций
Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде"
Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде"
Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция
Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция
Банду вымогателей задержали в Петербурге после серии преступлений
Банду вымогателей задержали в Петербурге после серии преступлений
Ночью в Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба Навального (фото)
Ночью в Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба Навального (фото)
В середине июня в Петербурге официально заработает единая служба спасения
В середине июня в Петербурге официально заработает единая служба спасения
Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму
Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму
Депутаты ЗакСа поддержали ввод чипирования для домашних собак
Депутаты ЗакСа поддержали ввод чипирования для домашних собак
^ Наверх