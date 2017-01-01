Смольный повторно объявил конкурс на строительство развязки на Обводном

Дирекция транспортного строительства Петербурга во второй раз объявила конкурс на строительство развязки на Обводном канале. Ранее его признали несостоявшимся.Как сообщает «Фонтанка.ру», информация о новом запросе предложений появилась на сайте госзакупок 31 марта. Времени на подачу заявок у участников – всего неделя. Стартовая цена, как и прежде, – 1,55 млрд рублей.Напомним, что конкурс был признан несостоявшимся, так как заявки обоих участников (ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Геоизол») не соответствовали нужным требованиям.Речь идет об участке проезда по Южному берегу канала, от протоки Французского ковша до проспекта Обуховской Обороны, со строительством моста и транспортной развязки на проспекте Обуховской Обороны. Изначально на объекте работал «Мостостроительный трест № 6», контракт с которым был расторгнут.