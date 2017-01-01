Трех азиатов задержали за квартирный разбой на улице Типанова

Злоумышленники ограбили квартиру на глазах у хозяев, угрожая им пистолетом.

Обсуждение темы:

«Трех азиатов задержали за квартирный разбой на улице Типанова »

монк-аль-ахри 03.04 11:57 [ + 4 – ]

а в квартире наркотой или палёной водкой торговали? иначе, какого хера в 1.45 открывать входную дверь? мутная история. и Мобил слишком много на семью - явно наркотой приторговывали.

Saymon Grapes 03.04 13:50 [ + 1 – ]

Пришли ночью в резиновую квартирку, 100-пудово торгующей наркотой! А раз про сию квартирку ни слова, значит её ещё и покрывают!

Тоскливый Дятел Терпило 03.04 16:37 [ + 0 – ]

Хороших людей мигранты не ограбят.