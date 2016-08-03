Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов

Обсуждение темы:

«Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов»

tirovsergey 03.04 10:55 [ + 0 – ]

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com



ДeдЗахаp 03.04 11:02 [ + 8 – ]

На закупку новых троллейбусов потратит 2 млрд рублей? А, не разворуют эти деньги пиявки из Смольного!? На каком основании делаю такой вывод? Да, не надо далеко ходить! Хотя взять " Зенит-Арену" и др. сотни примеров, подобных! Все хищения едрисей клоаки происходили на глазах всего народа! Так, что ничего объяснять не надо.

монк-аль-ахри 03.04 12:05 [ + 3 – ]

и что толку? в последнюю пятницу стоял как дятел на остановке 15 минут. ни одного транспортного средства! зато через 15 минут приехали караваном 4 автобуса разных маршрутов и один троллейбус. расписание-то через анальный проход составляют, и сколько троллейбусов не закупай, это проблемы не решит.

МИФОДИЙ 03.04 14:30 [ + 0 – ]

да на эти деньги можно ВВС Вьетнама купить