Смольный потратит 2 млрд рублей на закупку новых троллейбусов
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На закупку новых троллейбусов потратит 2 млрд рублей? А, не разворуют эти деньги пиявки из Смольного!? На каком основании делаю такой вывод? Да, не надо далеко ходить! Хотя взять " Зенит-Арену" и др. сотни примеров, подобных! Все хищения едрисей клоаки происходили на глазах всего народа! Так, что ничего объяснять не надо.
и что толку? в последнюю пятницу стоял как дятел на остановке 15 минут. ни одного транспортного средства! зато через 15 минут приехали караваном 4 автобуса разных маршрутов и один троллейбус. расписание-то через анальный проход составляют, и сколько троллейбусов не закупай, это проблемы не решит.
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16:58, 27 марта
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