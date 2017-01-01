На Дальневосточном повар на "Форде" насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре и покалечил третьего (фото)
11:19
Тэги: дтп, авто, пешеходы, смерть, травмы, пострадавшие, невский район, следствие
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«На Дальневосточном повар на "Форде" насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре и покалечил третьего (фото)»
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