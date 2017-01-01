«На Дальневосточном повар на "Форде" насмерть сбил двух пешеходов на тротуаре и покалечил третьего (фото)»

В минувшие выходные в Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП, в результате которого двое мужчин скончались на месте происшествия, еще одна пострадавшая была госпитализирована в больницу с различными травмами.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, авария произошла 1 апреля около 10.30 у дома 14 на Дальневосточном проспекте. 26-летний водитель «Форда» не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов, после чего автомобиль перевернулся.В результате ДТП двое 55-летних мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия. Также в состоянии средней тяжести госпитализирована 56-летняя женщина.Как сообщает «Фонтанка.ру», иномаркой управлял 26-летний мужчина, работающий поваром в грузинском ресторане. По словам очевидцев, автомобилист несся на большой скорости и лихачил. Медосвидетельствование показало, что мужчина в момент ДТП был трезв.По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.