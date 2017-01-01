В Ленобласти главного инженера стройкомпании задержали за убийство работавшего на него мигранта

Мужчина пообещал гастарбайтеру заплатить долг в 400 тысяч, но вместо этого решил избавиться от него.

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти главного инженера стройкомпании задержали за убийство работавшего на него мигранта»

ДeдЗахаp 03.04 10:14 [ + 9 – ]

Надо было камень на шею мигранту аульному, таджикскому и пустить на корм корюшке! Хоть какая то польза была от навозу ишачного!

tirovsergey 03.04 10:56 [ + 0 – ]

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com



НЕСТОР 03.04 11:11 [ + 2 – ]

Собаке собачья смерть.

арнольд питерский 03.04 14:30 [ + 1 – ]

Инженеришка попался впечатлительный взял бы и спалил чернож.пого в покрышках