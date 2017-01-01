Двухлетний мальчик отравился витамином Е в квартире на Дрезденской

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Обсуждение темы:

«Двухлетний мальчик отравился витамином Е в квартире на Дрезденской»

ДeдЗахаp 03.04 10:18 [ + 5 – ]

Заимели ребёнка - будьте добры следить за ним! Хотя, думаю, излишне ругать родителей. Они, надеюсь, сами всё осознали! Выздоравливай, малыш!

tirovsergey 03.04 10:56 [ + 0 – ]

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

