Сергей Иванов раскритиковал спешку властей по вопросу передачи Исаакия РПЦ

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«Сергей Иванов раскритиковал спешку властей по вопросу передачи Исаакия РПЦ»

Тоскливый Дятел Терпило 03.04 09:52 [ + -9 – ]

На высшем уровне прислушиваются к голосу народа и готовы выстраивать конструктивный диалог. Необходимо быть лояльным по отношению к власти и проявлять терпение и благоразумие.

AKSМ 3,14d@r 03.04 09:58 [ + -7 – ]

Моя коллега дятел верно говорит + ей.

ДeдЗахаp 03.04 10:29 [ + 10 – ]

Надо не проявлять терпение и лояльность, как два тролля свыше, комментируют. А, провести опрос населения Ленинграда. Узнать все ЗА и ПРОТИВ. И, на основании данных, принимать решение! Опрос должен быть проведён независимой экспертизой ,которая состоит из честных членов комиссии! Выбранных самими людьми!

tirovsergey 03.04 10:55 [ + -1 – ]

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com



НЕСТОР 03.04 11:13 [ + 1 – ]

ЙУХ попам вонючим, а не Собор.

монк-аль-ахри 03.04 11:55 [ + 2 – ]

длинногривые подонки никаких прав на Исаакий не имели и не имеют. С таким же успехом привокзальная проститутка, или проститутка плечевая могут агитировать за девственность до брака.