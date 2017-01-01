Сергей Иванов раскритиковал спешку властей по вопросу передачи Исаакия РПЦ
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Общество
На высшем уровне прислушиваются к голосу народа и готовы выстраивать конструктивный диалог. Необходимо быть лояльным по отношению к власти и проявлять терпение и благоразумие.
Надо не проявлять терпение и лояльность, как два тролля свыше, комментируют. А, провести опрос населения Ленинграда. Узнать все ЗА и ПРОТИВ. И, на основании данных, принимать решение! Опрос должен быть проведён независимой экспертизой ,которая состоит из честных членов комиссии! Выбранных самими людьми!
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
длинногривые подонки никаких прав на Исаакий не имели и не имеют. С таким же успехом привокзальная проститутка, или проститутка плечевая могут агитировать за девственность до брака.
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16:58, 27 марта
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